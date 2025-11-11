به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، این جوان که هفته گذشته اقدام به خودسوزی کرده بود، درگذشت.

این جوان پس از خودسوزی که دچار سوختگی ۷۰ درصدی شده بود به بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز اعزام و تحت درمان قرار گرفت که امروز علیرغم تلاش کادر درمانی درگذشت.

در پی حادثه خودسوزی جوان اهوازی، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان اعلام کرد، بررسی ابعاد وقوع آن توسط دستگاه قضایی آغاز شده است و در این زمینه شهردار و مسئول اجرائیات منطقه ٣ شهرداری اهواز بازداشت شده اند.