هانیه رستمیان، تیرانداز برجسته مازندرانی در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، با کسب امتیاز ۵۸۵ در دور مقدماتی فینالیست شد و در نهایت در جایگاه پنجم جهان ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هانیه رستمیان تیرانداز مازندرانی در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر به مقام پنجم دست یافت.

این تیرانداز ساروی در دور مقدماتی با ثبت امتیاز ۵۸۵ و با اختلاف تنها یک ایکس (X) نسبت به تیرانداز چینی، در جایگاه دوم ایستاد و به مرحله فینال راه پیدا کرد.

در مرحله فینال که با حضور بهترین تیراندازان جهان برگزار شد، رستمیان در رقابتی نزدیک و فشرده، در نهایت موفق به کسب مقام پنجم جهان شد.