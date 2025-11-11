رئیس جهاددانشگاهی بر نقش‌آفرینی دانشجویان در ساختن آینده کشور تأکید کرد و گفت: دوران دانشجویی، دوران خاصی است و از این فرصت به نحو احسن بهره برداری کنید و با حب دین و وطن ، ایرانی قوی بسازید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی ، دکتر علی منتظری در مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه علم و فرهنگ با تأکید بر استفاده هرچه بهتر آنها از فرصتی که برایشان ایجاد شده و ایام جوانی و دانشجویی گفت: ما هم روزی مثل شما دانشجو بودیم، اما در دوران ما کسانی نبودند که ما را به درستی راهنمایی کنند و مراسم ورود به دانشگاه برایمان بگیرند، اما خوشبختانه شما این فرصت را دارید.

وی ادامه داد: توصیه من این است که از این فرصت‌ها استفاده کنید، چراکه روزی می‌رسد که دیگر انرژی دوران جوانی را ندارید. دوران دانشجویی، دوران خاصی است و از این فرصت به نحو احسن بهره‌برداری کنید.

منتظری ادامه داد: در دوران قبل از انقلاب، دانشجویان برای تحصیل حتی در مقطع کارشناسی ارشد به خارج از کشور اعزام می‌شدند و دانشگاه‌های معدودی در داخل توانایی تربیت دانشجو در مقاطع بالا را داشتند، اما به برکت انقلاب و خودباوری نسل جوانی که در آن زمان زیست می‌کردند، امروز ما توانایی بسیاری پیدا کرده‌ایم به نحوی که اکنون نه تنها دانشجویان ما در دانشگاه‌های داخل مدارج علمی خود را طی می‌کنند بلکه بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی از حدود ۷۰ کشور دنیا در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند و طبیعی است که نیازمند یادگیری زبان فارسی و آشنایی با فرهنگ ما باشند و در آینده که به کشورهایشان باز می‌گردند سفیران مردم و فرهنگ ایران خواهند بود.

امروز نیروی انسانی معیار اندازه‌گیری ثروت است

وی با اشاره به اینکه مسیر طی شده در طول این سال‌ها دستاورد بسیار بزرگی است که امروز محصول آن در اختیار شما دانشجویان و جوانان قرار گرفته است، گفت: برای به دست آوردن جایگاهی که در این مقطع تاریخی در آن ایستاده‌ایم، زحمات بسیاری کشیده شده و تلاش‌های بسیاری شده است و اکنون ادامه این مسیر به شما سپرده می‌شود. ان‌شاءالله که بتوانید هم برای خودتان و هم برای نسل آینده ایران تلاش کنید و از فرصتی که دارید آینده بهتری برای ایران بسازید.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه امروز یکی از معیار‌های اندازه‌گیری ثروت کشور‌ها نفت، گاز و انرژی نیست تأکید کرد: امروز ثروت کشور‌ها را با نیرو‌های انسانی ورزیده، عالم و دانشمند می‌سنجند و بحمدالله کشور ما علاوه بر ذخایر مادی در حوزه‌های نفت، گاز و ثروت‌های تمدنی، ثروت بزرگی به نام نیرو‌های انسانی فرهیخته، دانشمند و عالم دارد که قابل افتخار و شکرگذاری به درگاه خداوند هستند و امیدوارم شما را در این جایگاه ببینیم.

خودتان را دست کم نگیرید

منتظری تأکید کرد: شما دانشجویان از فرصتی که در اختیار دارید استفاده کرده و خودتان را توانمند کنید چراکه این کشور، و نسل فعلی و آینده به وجود شما نیاز دارند و نباید خودتان را دست کم بگیرید.

وی گفت: فکر نکنید که فقط آمده‌اید در یک مقطع تحصیلی درس بخوانید، بلکه نقش تک تک شما در ساختن آینده این کشور بسیار با اهمیت است و ان‌شاءالله با حب دین و حب وطن ایرانی قوی بسازید.



