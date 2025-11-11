پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: هفتمین نمایشگاه بینالمللی خرما و صنایع وابسته با برنامههای ویژه و حضور گسترده فعالان داخلی و بینالمللی از امروز در بوشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاهها و همایشهای تخصصی خرما اظهار داشت: این رویدادها فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتها و مزیتهای استان بوشهر به فعالان داخلی و خارجی است.
وی افزود: نمایشگاهها رویدادی برای ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است و زمینه تبادل تجربیات و اطلاعرسانی درباره تازهترین دستاوردها در حوزه تولید، فرآوری و صادرات خرما را فراهم میکنند.
کشاورز با بیان اینکه همایشهای تخصصی نقش مهمی در توسعه این صنعت دارند، گفت: این نشستها با حضور مسئولان استانی و ملی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان حوزه خرما، محلی برای طرح چالشها و اتخاذ تصمیمهای مؤثر جهت رفع موانع تولید و توسعه صادرات است.
وی از برگزاری برنامههای ویژه همزمان با هفتمین نمایشگاه بینالمللی خرما و صنایع وابسته در استان خبر داد و ادامه داد: میز ملی خرمای کشور با حضور دکتر مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی برگزار میشود. همچنین رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ترکیه، پاکستان، هند، ویتنام، قطر، روسیه و عمان نیز به صورت وبیناری در این رویداد مشارکت خواهند داشت.
کشاورز افزود: همایش ملی خرما نیز روز پنجشنبه این هفته با حضور فعالان این حوزه و شماری از مسئولان استانی و کشوری به میزبانی بوشهر برگزار میشود.
وی عنوان کرد: نمایشگاه بینالمللی خرما و صنایع وابسته از سهشنبه تا جمعه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و ۵۵ شرکت از ۱۰ استان کشور در آن حضور دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: برگزاری میز ملی خرما در این استان فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای متنوع خرمای بوشهر و بررسی راهکارهای توسعه بازاریابی، فرآوری و صادرات این محصول استراتژیک به شمار میرود.
کشاورز افزود: استان بوشهر با برخورداری از شرایط اقلیمی ویژه و گونههای شاخص خرما نظیر «کبکاب» و «زاهدی» که به عنوان برند ملی و ثبت جغرافیایی شده شناخته میشوند، از قطبهای مهم تولید خرما در کشور محسوب میشود.
وی اظهار داشت: برگزاری میز ملی خرما با حضور مقامات ملی و فعالان زنجیره ارزش این محصول، زمینهای فراهم میکند تا ضمن بررسی چالشهای حوزه بازاریابی، بستهبندی و فرآوری، برنامههای عملیاتی برای افزایش بهرهوری و توسعه صادرات خرمای کشور تدوین شود.