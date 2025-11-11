پخش زنده
امروز: -
زنگ خطر کم آبی در گلستان به صدا در آمده است و مدیریت مصرف آب میتواند استان را از بحران قطعی آب نجات دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خشکسالیهای پی در پی کاهش حجم سدها و افت سفرههای آب زیر زمینی را در پی داشته است و بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان اکنون ۹۲ درصد ظرفیت سدهای گلستان خالی است.
ایرج حیدریان مجموع ظرفیت سدهای گلستان را ۲۴۴ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: اکنون به علت کاهش بارندگی فقط حجم کمی از سدها آب دارد.
رحیمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان هم با اشاره کاهش بارندگی و خشکسالی گفت: مدیریت مصرف آب میتواند به عبور از شرایط بحرانی کمک کند.
او افزود: در این راستا پویش هر خانواده گلستانی پنجاه لیتر صرفه جویی در مصرف آب در شبانه روز را از هفته ها قبل در استان راه اندازی کردیم و همکاری خانواده های در این زمینه موثر بوده است.