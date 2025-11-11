پخش زنده
بیش از یک میلیون و ۲۷۲ هزار نفر مسافر در هفت ماه گذشته سالجاری، با ناوگان اتوبوسی در سیستان و بلوچستان جابه جا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت:این میزان معادل ۸۵ درصد کل سفرهای انجام شده در استان است.
تیمور باقری افزود: در این مدت در مجموع یک میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۳۹ نفر مسافر در قالب ۱۵۰ هزار و ۴۳۵ سفر در سطح استان جابهجا شدهاند.
وی ادامه داد: از مجموع مسافران جابهجا شده، بیش از یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۸۷۸ نفر با اتوبوس معادل ۸۵ درصد، ۳۵ هزار و ۹۴۶ نفر با مینیبوس معادل دو درصد و ۱۹۳ هزار و ۸۱۵ نفر با سواری معادل ۱۳ درصد سفر کردهاند.
باقری با اشاره به ظرفیت بالای حملونقل عمومی استان تصریح کرد: هماکنون ۶۵ شرکت مسافربری، بیش از دو هزار راننده فعال و بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در حوزه حملونقل عمومی مسافران سیستان و بلوچستان فعالیت دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی، توسعه زیرساختها و بهبود خدمات حملونقل عمومی از اولویتهای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سیستان وبلوچستان در راستای افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل سفرهای جادهای در استان است.