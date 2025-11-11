رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لالی گفت: طرح اصلاح و بهسازی قطعه سوم محور لالی – اهواز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین بدرود با اشاره به اجرای طرح اصلاح و بهسازی قطعه سوم محور لالی – اهواز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال اظهار داشت: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد و جلوگیری از بروز خسارات ناشی از آب‌های سطحی در حال اجراست.

وی افزود: عملیات اصلاح و بهسازی محور لالی – اهواز شامل احداث دیوار ضامن و اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی در دو طرف جاده به طول ۵۰۰ متر است که با پیشرفت مطلوب در حال انجام است.

بدرود تصریح کرد: علاوه بر این طرح، پروژه اصلاح، تعریض و بهسازی نقطه حادثه‌خیز تراز نیز با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال و به طول ۲۰۰ متر در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لالی ادامه داد: در راستای ارتقای ایمنی محور‌های ارتباطی، تاکنون شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی در ۷۰ کیلومتر از مسیرها، ایمن‌سازی، اصلاح قوس‌ها و ایجاد حره خاکی محور سردشت و دزفول به طول ۳۰ کیلومتر، و ایمن‌سازی و خاکریزی نقاط پرتگاه‌های محور فرعی بخش حتی به طول ۲۰ کیلومتر انجام و ۲ هزار عدد علائم ایمنی جدید در محور‌های شهرستان نصب شده است.

بدرود بیان داشت: همچنین خط‌کشی ۱۰۰ کیلومتر از جاده‌ها، نصب نیوجرسی و گاردریل در محور‌های اصلی، اجرای روشنایی نقطه‌ای، لکه‌گیری و چاله‌پرکنی با ۷۰۰ تن آسفالت و پاکسازی پل‌ها و آبرو‌ها با استفاده از ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات از دیگر اقدامات صورت‌گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون است.

وی افزود: تمامی این فعالیت‌ها با هدف افزایش ایمنی راه‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در سطح شهرستان لالی در حال اجرا است.