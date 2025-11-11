همزمان با سراسر کشور؛
آغاز بیست و هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در خراسان جنوبی
بیست و هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر کل آموزش و پرورش استان در گفتوگو با خبرنگار صدا وسیما گفت: بیش از ۱۴۶ هزار دانش آموز دختر و پسر پای صندوق رأی حاضر شده تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر را انتخاب کنند.
مرتضوی افزود: این انتخابات در هزار و ۷۴۷ مدرسه خراسان جنوبی برگزار شد.
وی گفت: شعار هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی امسال، "شورای دانش آموزی، پرچم دار حل مسئله برای ایران مقتدر" است.