به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به همت هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان محلات، نخستین جشنواره ورزشی زوجین محلاتی با حضور پرشور زوج‌های این شهرستان در بوستان سلامت برگزار شد.

در این جشنواره، زوجین در رشته‌های دارت، کورن‌هول، پرتاب توپ مدیسن‌بال و فریزبی به رقابت پرداختند و در پایان، به سه زوج برتر جوایزی اهدا گردید. به همت هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان محلات، نخستین جشنواره ورزشی زوجین محلاتی با حضور پرشور زوج‌های این شهرستان در بوستان سلامت برگزار شد.در این جشنواره، زوجین در رشته‌های دارت، کورن‌هول، پرتاب توپ مدیسن‌بال و فریزبی به رقابت پرداختند و در پایان، به سه زوج برتر جوایزی اهدا گردید.

خزائی‌پور، فرماندار شهرستان محلات، نیز با حضور در این جشنواره، ضمن گفت‌و‌گو با خانواده‌های شرکت‌کننده، از برگزاری این‌گونه برنامه‌های ورزشی خانوادگی به عنوان گامی مؤثر در تقویت نشاط اجتماعی و سلامت جامعه قدردانی کرد.