برداشت پنبه از خاک حاصل‌خیز اصلاندوز آغاز شده و دولت هم در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان، از راه‌اندازی کارخانجات تبدیلی و فرآوری پنبه در این شهرستان حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل برداشت پنبه تا بمهن ماه در اصلاندوز ادامه دارد.

پنبه مغان، به لحاظ کیفیت و طول الیاف و محکم بودن از رتبه بالایی در کشور برخوردار است.

این محصول به دلیل مبادلات وسیع تجاری‌اش «طلای سفید» لقب گرفته است و از اهمیت اقتصادی فراوانی برخوردار است.

پنبه در واقع از مهم‌ترین محصولات کشاورزی است که علاوه بر تامین مواد اولیه صنایع نساجی و روغن‌کشی، در اشتغال‌زایی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و کمتر محصول کشاورزی از نظر قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده هم‌ردیف پنبه است.