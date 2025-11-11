سکوی دوم مرحله اول خط ۳ قطار شهری مشهد به صورت آزمایشی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پی این افتتاح آزمایشی، مسافرگیری از امروز ، سه شنبه تا ساعت ۱۰ شب انجام می‌شود.

شهردار مشهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یک سوم (حدود شش کیلومتر) از خط سوم قطار شهری مشهد راه اندازی شده است، گفت: بخش نخست خط سوم مترو با گذشتن از حرم مطهر امام رضا (ع) و دارا بودن سه ایستگاه در میدان شهدا، باب الجواد (ع) حرم مطهر و پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مهمترین مسیر ریلی زیارت است.

محمدرضا قلندر شریف اضافه کرد: بخش نخست خط سوم اردیبهشت ماه امسال همزمان با میلاد امام رضا (ع)، به صورت آزمایشی بهره برداری شد و هم اکنون سکوی دوم این بخش از مسیر زیارت فعال شده است تا خدمات رسانی به زائران و مجاوران تسهیل شود.

وی گفت: این بخش ابتدا با یک سکو و از ساعت ۶ تا ۱۴ هر روز به صورت آزمایشی در حال سرویس‌دهی به زائران و مجاوران بود و امروز، سکوی دوم ایستگاه‌ها نیز در اختیار زائران و مجاوران قرار گرفت.

شهردار مشهد گفت: از امروز سرویس دهی در مسیر میدان شهدا تا ایستگاه باب الجواد (ع) حرم مطهر رضوی از ساعت ۶ تا ۲۲ انجام می‌شود.

کاهش سرفاصله زمانی ایستگاه‌های خط سوم

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد هم در حاشیه مراسم بهره‌برداری آزمایشی سکوی دوم مرحله اول خط سه قطار شهری گفت: این اقدام باعث شد که زمان جابجایی مسافر بین ایستگاه‌ها به کمتر از ۱۰ دقیقه برسد و مسافران بتوانند به راحتی از ایستگاه شهدا به جواد الائمه (ع) و پایانه و همچنین به حرم مطهر دسترسی پیدا کنند.

کیانوش کیامرز ادامه داد: تا پایان سال، ایستگاه بسیج نیز به مدار مسافرگیری اضافه خواهد شد تا حداکثر ظرفیت خط‌های ۱ و ۳ فراهم شود.

او افزود: هزینه مرحله اول خط ۳ تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و اجرای دو سکویی شدن ایستگاه‌ها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد گفت: برای تکمیل ایستگاه بسیج و راه‌اندازی آن تا پایان سال نیز حدود هزار میلیارد تومان نیاز است که با پیگیری‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر، منابع مالی تأمین خواهد شد.

کیامرز ادامه داد: این طرح، مشابه خطوط ۱ و ۲، با هدف بهبود جابجایی مسافر و افزایش راحتی شهروندان انجام شده است و با این اقدام، امیدواریم بهترین تجربه سفر ریلی در مشهد فراهم شود.