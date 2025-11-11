به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح تجهیز و بهسازی مدرسه با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد ریال به همت خیر نیک اندیش محمد حکیمی و به یاد و نام پسر مرحومش اجرا شده است. اقدامات انجام شده شامل بهسازی کلاس‌ها، کف‌سازی، رنگ‌آمیزی، آسفالت و اصلاح فضا‌های آموزشی و ورزشی می‌شود.

غلامحسین آزاد فرماندار خوی در این آیین با اشاره به اهمیت مدارس به عنوان کانون‌های دانش و علم، گفت: آینده یک کشور در دست معلمان و دانش‌آموزان آن شکل می‌گیرد. وی افزود: توسعه فضا‌های آموزشی تنها با ایجاد ساختمان و امکانات حاصل نمی‌شود، بلکه عشق و تعهد معلمان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. سرپرست فرمانداری خوی همچنین به نقش خیرین در تحقق عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: اقدام خیرین مدرسه‌ساز با نیت پاک، یادگاری ماندگار از ایمان و نوع‌دوستی در شهرستان خواهد بود.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی امام جمعه خوی نیز بر اهمیت ایثار مال تاکید کرد و آن را الگویی از زندگی صدیقه طاهره (س) دانست. حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم‌خانی افزود: توفیق ایثار نعمتی الهی است و مال خیرین که در مسیر ساخت و تربیت فرزندان این سرزمین هزینه می‌شود، در دنیا و آخرت پاداش‌های ارزشمندی به دنبال دارد.

علی اکبر فتحعلی لو مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی نیز با تأکید بر نقش حیاتی خیرین در بهبود شرایط آموزشی گفت: بدون مشارکت و حمایت خیرین، رسیدن به توسعه مطلوب فضا‌های آموزشی امکان‌پذیر نخواهد بود. فتحعلی لو افزود: فراهم کردن فضا‌های مناسب آموزشی و ورزشی به ارتقای سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان کمک کرده و از بروز رفتار‌های پرخطر جلوگیری می‌کند.

وی همچنین اعلام کرد: فضا‌های ورزشی مدارس به ازای هر دانش‌آموز از ۸ سانتی‌مترمربع به ۱۵ سانتی‌مترمربع افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۸ سانتی‌مترمربع برسد که نشان‌دهنده رشد بیش از ۵۰ درصدی است. مدیر آموزش و پرورش خوی به پروژه‌های در حال ساخت و افتتاح مدارس اشاره کرد و گفت: از ۶۳ پروژه آموزشی در سطح شهرستان، ۱۰ پروژه افتتاح و ۵۳ پروژه دیگر در دست اجرا است. وی تملک اراضی را به عنوان پیش‌نیاز توسعه سرانه فضای آموزشی ضروری دانست و از مسئولین و نهاد‌ها خواست تا در گسترش فضا‌های آموزشی همکاری بیشتری داشته باشند.

این اقدام خیرین مدرسه‌ساز، با هدف توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان شهرستان خوی انجام شده و یادگاری ارزشمند از ایثار و نوع‌دوستی در این منطقه خواهد بود.