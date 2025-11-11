افزایش پروازهای فرودگاه بیرجند
سرپرست اداره کل فرودگاههای خراسان جنوبی از افزایش پروازهای فرودگاه بیرجند با ورود هواپیمایی آسا جت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست اداره کل فرودگاههای استان گفت: با پیگیریها و رایزنیهای استاندار و مجمع نمایندگان استان، شرکت هواپیمایی آسا جت پروازهای خود را در مسیر تهران–بیرجند–تهران از هفته آینده آغاز میکند.
مزگینژاد افزود: بر اساس برنامه پروازی اعلامشده، پرواز شماره ۸۶۶۰ شرکت آسا جت روز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۵۰ از فرودگاه مهرآباد به مقصد بیرجند انجام میشود و پرواز برگشت با شماره ۸۶۶۱ نیز همان روز ساعت ۱۹:۳۵ فرودگاه بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
وی گفت: با افزوده شدن این پرواز، تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه بیرجند به ۲۶ پرواز افزایش یافته است.
سرپرست اداره کل فرودگاههای خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حمایت مسافران از پروازهای جدید گفت: برای تداوم و استمرار پروازهای شرکت آسا جت و همچنین دیگر ایرلاینهای فعال در استان، لازم است مسافران از ظرفیت این پروازها استفاده کنند تا با تکمیل ظرفیت، زمینه حفظ و افزایش پروازها فراهم شود.
مزگینژاد در پایان از حمایتهای مستمر مسئولان استانی قدردانی و ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، شبکه پروازی فرودگاه بیرجند توسعه یافته و خدمات هوایی استان بیش از پیش ارتقا یابد.