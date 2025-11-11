نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، بر اهمیت رسالت رسانه در آگاهی‌بخشی و هدایت جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در دیدار با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان یزد که به همت بسیج رسانه سپاه الغدیر تشکیل شده بود، ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه خبر و اطلاع‌رسانی، بر اهمیت رسالت رسانه در آگاهی‌بخشی و هدایت جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه، آگاه و عالم کردن مردم است، افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف، نقشی حیاتی در رشد و تعالی فکری جامعه دارد. رسانه باید مردم را در مسیر تکامل انسانی و حرکت در جهت هدف خلقت یاری کند و راه ترقی و رشد را برای آنان روشن سازد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به آیه شریفه «یا أی‌ها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولاً سدیدا» تأکید کرد: خبرنگاران باید در انعکاس اخبار و گزارش‌های خود، نهایت دقت، تدبر و امانت‌داری را به‌کار گیرند و بر اساس مدارک مستند و موثق، جامعه را از واقعیت‌ها آگاه سازند.

امام جمعه یزد در ادامه اظهار داشت: نوشته خبرنگار باید همچون نورافکنی باشد که در ذهن مخاطب روشنایی می‌افکند و او را از تاریکی و گمراهی نجات می‌دهد. خبرنگار باید با تکیه بر صداقت و حقیقت‌گویی، مسیر درست را به انسان‌ها نشان دهد؛ چرا که در نبود حقیقت در خبر، جامعه در مسیر انحراف و جهل قرار می‌گیرد و دشمنان از این وضعیت برای ضربه زدن سوءاستفاده می‌کنند.

آیت‌الله ناصری با اشاره به سیره حضرت امام خمینی (قدس سره) در عرصه اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها، گفت: حضرت امام راحل با دقت فراوان در دریافت اخبار و ارتباط مستقیم با یاران خود، توانست مسیر انقلاب اسلامی را از هرگونه انحراف حفظ کند. ایشان چه در دوران اقامت در نجف اشرف و چه در زمان حضور در پاریس، بر لزوم انتقال دقیق و بدون تحریف اخبار تأکید داشتند.

وی افزود: امام خمینی (ره) در دوران تبعید در پاریس با انجام صد‌ها مصاحبه و ارتباط گسترده با خبرنگاران خارجی، توانست چهره واقعی انقلاب اسلامی ایران را به جهانیان معرفی کند و در برابر فشار‌های قدرت‌های بزرگ، با اتکا به خداوند و حقیقت‌گویی ایستادگی نماید تا انقلاب اسلامی به پیروزی برسد.