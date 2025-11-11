به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: امسال در هفت ماهه نخست ۲۵۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در استان زنجان شناسایی و کشف شده است.

نادرخانی افزود: در بین شهر‌های استان بیشترین تعداد انشعابات غیرمجاز شناسایی شده به ترتیب مربوط به شهر‌های زنجان، ابهر و زرین آباد است.

وی گفت: جمع آوری انشعابات غیرمجاز با هدف کاهش آب بدون درآمد، صیانت از حقوق مشترکین، جلوگیری از ایجاد خسارت و صدمات به شبکه توزیع و توزیع عادلانه آب انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان با اشاره به اولویت برخورد با انشعابات غیرمجاز گفت: تا کنون ۱۸۰۰ فقره از انشعابات غیرمجاز کشف شده به مجاز تبدیل شده است.

این مسئول به تعداد کنتور‌های خراب مشترکین شرکت آبفا نیز اشاره کرده و گفت: از بیش از ۱۸ هزار کنتور خراب موجود در استان زنجان نزدیک به چهار هزار دستگاه طی امسال تعویض و استانداردسازی شده است.

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیش از ۳۹۷ هزار مشترک را در ۲۳ شهر و ۶۱۵ روستا تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.