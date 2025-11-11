فرمانداران در خط مقدم انتخابات باید مواد قانونی را بهصورت مستمر مرور کنند
جلسه ستاد انتخابات استان مازندران برگزار و بر ضرورت هماهنگی مستمر، اجرای دقیق قوانین انتخاباتی و آمادگی کامل فرمانداران و بخشداران برای انتخابات سال ۱۴۰۵ تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرپرست معاونت سیاسی استانداری با اشاره به اهمیت تشکیل منظم نشستهای ستاد انتخابات گفت: این جلسات بهمنزله اتاق فکر انتخابات ۱۴۰۵ است و هدف ما استفاده از نظرات کارشناسی و هماهنگی دقیق بین سطوح شهرستانی و بخشی میباشد.
وی با تأکید بر نقش محوری فرمانداران و بخشداران در خط مقدم برگزاری انتخابات افزود: ارتباط مستمر، بازدیدهای میدانی و یادآوری مداوم مواد قانونی ضروری است تا از هرگونه خطا در فرآیند انتخابات جلوگیری شود.
معاون سیاسی استانداری بر لزوم توجه فرمانداران به مواد قانونی همچون مواد ۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۱ قانون انتخابات تأکید کرد و خواستار قرائت و یادآوری مستمر نکات کلیدی قانونی در جلسات شد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت انتخابات، این محور را از تأکیدات مقام معظم رهبری و وزیر کشور دانست و تصریح کرد: مسائل امنیتی در شهرستانها باید از هماکنون تعیین تکلیف شود و تصمیمات لازم با هماهنگی استاندار و وزارت کشور اتخاذ گردد.
سرپرست معاونت سیاسی، موضوعات مربوط به تقسیمات کشوری را نیز از اولویتهای اصلی دانست و افزود: ادغامها، اصلاحات و موارد مرتبط با کدهای روستایی باید حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود تا در شب انتخابات با چالش امنیتی و اداری مواجه نشویم.
در این نشست همچنین بر ضرورت متمرکز بودن انتشار اخبار انتخاباتی از طریق ادارهکل سیاسی، تقویت حوزه فنی انتخابات بهویژه با توجه به الکترونیکی بودن فرآیند رأیگیری، و پیگیری نیازمندیهای امنیتی و پشتیبانی در شهرستانها تأکید شد.
سرپرست معاونت سیاسی در ادامه با اشاره به همکاری اخیر با صدا و سیما گفت: در راستای آگاهیبخشی و تبیین فضای انتخابات، مقرر شد هفتهای دو تا سه خبر انتخاباتی منتشر شود تا مردم و مدیران محلی در جریان روند آمادگیها قرار گیرند.