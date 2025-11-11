با بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسته‌های حمایتی و مزیت‌های ویژه منطقه آزاد انزلی و استقبال فعالان بخش خصوصی، مذاکرات اولیه برای اجرای چند طرح جدید در غرفه این منطقه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین روز حضور منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵، با حضور گسترده مدیران ملی، دیپلمات‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی همراه بود.

در غرفه منطقه آزاد انزلی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسته‌های حمایتی و مزیت‌های ویژه منطقه ارائه شد که با استقبال فعالان بخش خصوصی مواجه شد و برای اجرای چند طرح جدید هم مذاکرات اولیه انجام شد.

رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضور در غرفه این سازمان در کیش، در گفت‌و‌گو با عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و مدیران سازمان، بر نقش منطقه آزاد انزلی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی همچنین با دریافت گزارش‌هایی از جدیدترین پروژه‌های توسعه‌ای، طرح‌های سرمایه گذاری و برنامه‌های پیش‌ِ‌رو، تقویت جایگاه منطقه آزاد انزلی در حوزه ترانزیت، تولید و تجارت را ضروری خواند.

همچنین مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در پنل تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد»، با ارائه تصویری جامع از جایگاه منطقه آزاد انزلی در مسیر‌های مهم تجاری به ویژه کریدور شمال–جنوب؛ ظرفیت‌های بندری و زیرساختی، مزیت‌های رقابتی در حوزه تولید صادرات محور و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه صنایع دانش‌بنیان و لجستیک را تشریح کرد.

همچنین سفیر جمهوری ارمنستان در ایران با حضور در غرفه سازمان منطقه آزاد انزلی، ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و صنعتی این منطقه، بر علاقه‌مندی کشورش برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری از مسیر منطقه آزاد انزلی تأکید کرد.

در روز‌های آینده هم برنامه‌هایی شامل نشست‌های تخصصی و جلسات معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در غرفه منطقه آزاد انزلی برگزار خواهد شد.