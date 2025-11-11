درخشش ملی پوشان تیراندازی با کمان در مسابقات قهرمانی آسیا با هدایت سرمربی آبیکی
خبرهایی از درخشش ملی پوشان تیراندازی با کمان در مسابقات قهرمانی آسیا با هدایت سرمربی آبیکی تا نشان برنز تنیسور استان در لیگ برتر تنیس روی میز عمان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، تیم کامپوند بانوان کشور با هدایت اسماعیل عبادی نشان برنز تیمی مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا را کسب کرد.
مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در بنگلادش در حال برگزاری است.
نشان برنز تنیسور استان در لیگ برتر تنیس روی میز عمان
حمیدرضا طاهرخانی در لیگ برتر تنیس روی میز این کشور عنوان سومی را تصاحب کرد.
در کارنامه طاهرخانی عناوین قهرمانی لیگهای برتر تنیس روی میز ترکیه و عراق هم دیده میشود.
فوتسالیست استان در راه مسابقات دانش آموزان جهان
علیرضا نعمتی به همراه تیم ملی عازم مسابقات قهرمانی فوتسال دانش آموزان جهان شد.
مسابقات فوتسال دانش آموزان جهان از بیست و دوم آبان به میزبانی برزیل برگزار خواهد شد.
شناخت تیمهای برتر لیگ تکواندوی نوجوانان استان
در این رقابتها پیشگامان البرز بر سکوی قهرمانی ایستاد.
تیمهای اکبرشاهی محمدیه و باشگاه قهرمانان البرز هم دوم و سوم شدند.
خانه تکواندوی قزوین میزبان رقابتها بود.