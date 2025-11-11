تولید سالانه بیش از ۱۹ هزار تن محصولات گلخانهای در خراسان جنوبی
سالانه بیش ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن محصولات گلخانهای در خراسان جنوبی تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از سطح ۷۹ هکتار از گلخانههای استان سالانه میزان ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصولات سبزی و صیفی، ۸۰۰ هزار عدد انواع گل شاخه بریده، ۱۸۰ هزار عدد انواع نشاء گل و گیاه زینتی، ۳۰۰ هزار عدد انواع نشاء محصولات سبزی و صیفی و گیاهان دارویی تولید شده است.
اسفندیاری افزود: بیشترین سطح گلخانه در استان به ترتیب مربوط به شهرستانهای خوسف، قاین و سربیشه است.
وی گفت: تعداد واحدهای گلخانهای تجاری و کوچک مقیاس فعال و غیر فعال در استان ۴۰۸ واحد است.
اسفندیاری افزود: این محصولات علاوه بر شهرستانهای استان و استانهای هم جوار، به تهران و اصفهان جهت صادرات به خارج از کشور (کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و روسیه) ارسال میشود.