به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از سطح ۷۹ هکتار از گلخانه‌های استان سالانه میزان ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصولات سبزی و صیفی، ۸۰۰ هزار عدد انواع گل شاخه بریده، ۱۸۰ هزار عدد انواع نشاء گل و گیاه زینتی، ۳۰۰ هزار عدد انواع نشاء محصولات سبزی و صیفی و گیاهان دارویی تولید شده است.

اسفندیاری افزود: بیشترین سطح گلخانه در استان به ترتیب مربوط به شهرستان‌های خوسف، قاین و سربیشه است.

وی گفت: تعداد واحد‌های گلخانه‌ای تجاری و کوچک مقیاس فعال و غیر فعال در استان ۴۰۸ واحد است.

اسفندیاری افزود: این محصولات علاوه بر شهرستان‌های استان و استان‌های هم جوار، به تهران و اصفهان جهت صادرات به خارج از کشور (کشور‌های حاشیه خلیج فارس، عراق و روسیه) ارسال می‌شود.