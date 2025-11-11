تجلیل از آمران به معروف ادارات شهرستان صومعه‌سرا تجلیل از آمران به معروف ادارات شهرستان صومعه‌سرا تجلیل از آمران به معروف ادارات شهرستان صومعه‌سرا تجلیل از آمران به معروف ادارات شهرستان صومعه‌سرا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد مهدی صدیقی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تجلیل از آمران به معروف ادارات شهرستان صومعه‌سرا بر اهتمام جدی همه مسئولان و مردم برای اجرای دقیق امر به معروف و نهی منکر در جامعه تاکید کرد و گفت : ترویج امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از حامیان امر به معروف و گسترش عفاف و حجاب سه ماموریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان است.

فرماندار و امام جمعه صومعه سرا نیز در این مراسم در خصوص رعایت شئونات اسلامی اسلامی در ادارات و مجامع عمومی، خدمت صادقانه به مردم و رفع مشکلات مردم و جلب رضایت مردم، اجرای دقیق امر به معروف و نهی از منکر نکته نظرات خود را بیان کردند.

در پایان این مراسم از آمران به معروف فعال ادارات شهرستان صومعه‌سرا با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.