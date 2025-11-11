پخش زنده
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان بر اهتمام جدی همه مسئولان و مردم برای اجرای دقیق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد مهدی صدیقی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تجلیل از آمران به معروف ادارات شهرستان صومعهسرا بر اهتمام جدی همه مسئولان و مردم برای اجرای دقیق امر به معروف و نهی منکر در جامعه تاکید کرد و گفت : ترویج امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از حامیان امر به معروف و گسترش عفاف و حجاب سه ماموریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان است.
فرماندار و امام جمعه صومعه سرا نیز در این مراسم در خصوص رعایت شئونات اسلامی اسلامی در ادارات و مجامع عمومی، خدمت صادقانه به مردم و رفع مشکلات مردم و جلب رضایت مردم، اجرای دقیق امر به معروف و نهی از منکر نکته نظرات خود را بیان کردند.
در پایان این مراسم از آمران به معروف فعال ادارات شهرستان صومعهسرا با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.