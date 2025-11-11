پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: ۵۰ درصد موارد ابتلا به دیابت با تغییر سبک زندگی مانند مصرف غذاهای سالم، تحرک بدنی روزانه و ترک مصرف دخانیات و الکل قابل پیشگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر احسان دربان ملک افزود: دیابت یکی از شایعترین بیماریهای مزمن است که با اصلاح سبک زندگی در محیط کار و خانه میتوان از بروز آن پیشگیری کرد.
وی بیان کرد: با توجه به شعار هفته ملی دیابت (دیابت در محیط کار) آموزش، آگاهی و اقدام بهموقع، گامهایی مؤثر برای داشتن محیط کار سالم و نیروی انسانی توانمند است.
دکتر دربان ملک افزود: به مناسبت هفته ملی دیابت با شعار دیابت و محیط کار، برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی متعددی در محیطهای کاری شهرستان برگزار میشود و هدف از این برنامهها، افزایش آگاهی کارکنان درباره پیشگیری، شناسایی زودهنگام و کنترل دیابت است.
وی گفت: در این برنامهها بر اهمیت تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، کنترل استرس و انجام دورهای آزمایش قند خون تأکید میشود.
وی اظهار داشت: دیابت نوع دو در بسیاری از موارد با رعایت سبک زندگی سالم قابل پیشگیری است.
دکتر دربان ملک افزود: پیشگیری از دیابت در خانواده آغاز میشود و اگر فرد مبتلا به دیابت در خانواده دارید، عوامل خطر برای ابتلا به دیابت، علائم آن و نیز راهکارهای مدیریت آن را بهخوبی بشناسید، خانوادهها میبایست سبک زندگی سالم را درون خود نهادینه کنند تا خطر ابتلای به دیابت در تمام اعضا کاهش یابد.
وی همچنین گفت: آمارها در ایران، ابتلای حدود پنج و نیم میلیون نفر بالای ۲۵ سال به بیماری دیابت را نشان میدهد که حدود ۱۱ درصد از جمعیت این گروه را شامل میشود و نکته قابل تأمل اینکه فقط ۷۵ درصد از ابتلای خود به بیماری فوقالذکر اطلاع دارند.
دکتر دربان ملک بیان کرد: افراد ۳۰ سال به بالا، در صورت داشتن عوامل خطر مانند داشتن سابقه خانوادگی دیابت، فشارخون، چاقی، مصرف دخانیات و الکل سالی یکبار باید میزان قند خون ناشتای خود را اندازهگیری نمایند.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: تعداد بیماران دیابتی شهرستان دشتستان تاکنون در حدود ۱۴ هزار و ۳۵ نفر است که در سه ماه دوم امسال بیش از ۵ هزار بیمار دیابتی مراقبتهای لازم را بهصورت فعال توسط بهورزان، مراقبین سلامت و پزشکان دریافت کردهاند.