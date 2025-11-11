به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از جاکارتا؛ این اجلاس با حضور حجت‌الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علما، اندیشمندان، نخبگان سیاسی و فرهنگی از سراسر جهان در حال برگزاری است.

همچنین نمایندگان و چهره‌های بین‌المللی شرکت کننده در این اجلاس از حدود ۲۴ کشور هستند. در این اجلاس نشست‌های تخصصی متعددی با محوریت در نظرگیری اسلام میانه‌رو و تیانگهوا برای همکاری جهانی برگزار می‌شود که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- نشست تخصصی شخصیت‌های زن مسلمان

-نقش اسلام میانه‌رو و «تیانگهوا» در همکاری‌های جهانی

-جهان‌بینی اسلام میانه‌رو و اهمیت آن برای تمدن جهانی

-بررسی راهکار‌های اجرایی همکاری جهانی مبتنی بر اسلام میانه‌رو و تیانگهوا

برگزاری این اجلاس گامی مهم به عنوان پلتفرمی یکپارچه برای گفتگوی تمدنی، همکاری منطقه‌ای و ایجاد صلح در جهان ارزیابی می‌شود.

نهمین اجلاس جهانی «صلح» که از ۱۸ آبان‌ماه سال جاری در جاکارتا، پایتخت اندونزی، آغاز شده امروز ۲۰ آبان به کار خود پایان می‌دهد.