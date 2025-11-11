پخش زنده
نهمین اجلاس جهانی صلح با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اندونزی درحال برگزاری است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از جاکارتا؛ این اجلاس با حضور حجتالاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علما، اندیشمندان، نخبگان سیاسی و فرهنگی از سراسر جهان در حال برگزاری است.
همچنین نمایندگان و چهرههای بینالمللی شرکت کننده در این اجلاس از حدود ۲۴ کشور هستند. در این اجلاس نشستهای تخصصی متعددی با محوریت در نظرگیری اسلام میانهرو و تیانگهوا برای همکاری جهانی برگزار میشود که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
- نشست تخصصی شخصیتهای زن مسلمان
-نقش اسلام میانهرو و «تیانگهوا» در همکاریهای جهانی
-جهانبینی اسلام میانهرو و اهمیت آن برای تمدن جهانی
-بررسی راهکارهای اجرایی همکاری جهانی مبتنی بر اسلام میانهرو و تیانگهوا
برگزاری این اجلاس گامی مهم به عنوان پلتفرمی یکپارچه برای گفتگوی تمدنی، همکاری منطقهای و ایجاد صلح در جهان ارزیابی میشود.
نهمین اجلاس جهانی «صلح» که از ۱۸ آبانماه سال جاری در جاکارتا، پایتخت اندونزی، آغاز شده امروز ۲۰ آبان به کار خود پایان میدهد.