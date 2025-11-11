



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرمانده انتظامی شهرستان نکا گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق چوب و فرآورده‌های آن، ماموران پاسگاه انتظامی پی رجه با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان هنگام گشت زنی در جنگل‌های اطراف حوزه پنج کوره غیر مجاز زغال کشف کردند.

سرهنگ مجتبی راست خدیو افزود: پس از هماهنگی قضائی جهت پیشگیری از فعالیت مجدد افراد سودجو این کوره تخریب و ۲ تن زغال تولید شده غیر مجاز به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کشف شد.

او از دستگیری چهار متهم خبر داد و گفت: متخلفان با تشکیل پرونده قضایی، به زندان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نکا از مردم خواست که هرگونه موارد مشکوک و سودجویی غیر قانونی را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند