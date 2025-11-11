پخش زنده
بیست و هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی درمدارس فارس برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فلاحی معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: این انتخابات در ۸ هزار مدرسه در استان فارس برگزار شد.
فلاحی با بیان اینکه امسال انتخابات با شعار « شوراهای دانش آموزی پرچمدار حل مساله برای ایران مقتدر » برگزار شد افزود: انتخابات شوراهای دانش اموزی تمرینی برای تقویت روحیه مسئولیت پذیری در دانش آموزان و سهیم بودن در تصمیم گیریهای مدرسه است.
وی افزود: بیش از ۹۴۰ هزار دانش آموز در استان فارس در انتخابات شوراهای دانش آموزی شرکت کردند تا برای حضور در صحنههای ملی انتخابات هم تمرین کنند.