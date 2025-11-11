در جلسه کارگروه آرد، نان و گندم آذربایجان غربی بر ضرورت ساماندهی سهمیه‌ها، ارتقای کیفیت نان و کنترل قیمت‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی دراین جلسه گفت:تأمین پایدار آرد و ارتقای کیفیت نان ازاولوبت‌های اصلی کارگروه آرد و نان استان بوده ونظارت‌های مستمر ودقیق دراین زمینه ضروری است.

محمد دهقان باتاکید برلزوم رعایت عدالت در توزیع آرد وساماندهی سهمیه نانوایی‌ها افزود:بازرسی‌های سرزده ازمراکز تولید وتوزیع افزایش یافته وباهر گونه تخلف دراین حوزه بطور جدی برخورد قانونی خواهد شد.

دراین جلسه اعضای کارگروه، بحث و تبادل نظر ونیزتصمیمات اجرایی رادرجهت بهبود وفرایند نظارت بر کیفیت نان وتقویت ساز و کار‌های کنترلی اتخاذ کردند.