کارشناس هواشناسی اعلام کرد: از روز شنبه (۲۴ آبان) بارشهای پاییزی از استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد اصغری دلیل تأخیر بارشها را پدیده پرفشار جنب حارهای عنوان کرد که مانع شکلگیری ابر و بارندگی شده است.
وی افزود: کاهش انتقال رطوبت از دریای مدیترانه، اقیانوس هند و دریای سرخ و همچنین تغییرات اقلیمی، از دیگر دلایل خشکی هوا در پاییز امسال است.
اصغری همچنین هشدار داد که امروز در برخی شهرها از جمله تهران، البرز، اصفهان و خوزستان کیفیت هوا ناسالم برای گروههای حساس است و این وضعیت تا پایان هفته ادامه دارد.
از اوایل هفته آینده، با نفوذ سامانه جدید، شرایط جوی تغییر خواهد کرد.