به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد اصغری دلیل تأخیر بارش‌ها را پدیده پرفشار جنب حاره‌ای عنوان کرد که مانع شکل‌گیری ابر و بارندگی شده است.

وی افزود: کاهش انتقال رطوبت از دریای مدیترانه، اقیانوس هند و دریای سرخ و همچنین تغییرات اقلیمی، از دیگر دلایل خشکی هوا در پاییز امسال است.

اصغری همچنین هشدار داد که امروز در برخی شهر‌ها از جمله تهران، البرز، اصفهان و خوزستان کیفیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است و این وضعیت تا پایان هفته ادامه دارد.

از اوایل هفته آینده، با نفوذ سامانه جدید، شرایط جوی تغییر خواهد کرد.