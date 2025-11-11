پخش زنده
رئیس اداره امور عشایر دزفول از مرمت و بازگشایی ۵۰ کیلومتر از مسیرهای عشایر این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود فتحی اظهار کرد: در راستای خدمت به عشایر، جادههای عشایری پله پله، نفتاتر و چم کنار به طول ۵۰ کیلومتر اصلاح و بازگشایی شده است.
وی به ادامه ارائه خدمات مختلف به عشایر اشاره کرد و افزود: اداره امور عشایر دزفول در راستای مبارزه با خشکسالی و تامین آب عشایر کار توزیع آب را به عشایر مناطق گرادب، سرسراب، تمدو تنگ دز، دورک، دارخلک، دره ابنیه، دره خشک، کوخلنگ برگرد، شاهی مره، چشمه شیرین و چشمه مورد در بخش شهیون و سردشت روزانه و به طور منظم انجام میدهد.
فتحی با بیان اینکه شهرستان دزفول بزرگترین شهرستان عشایری استان خوزستان است، گفت: در این مناطق عشایری۲۵۰ خانوار عشایری زندگی میکنند.
وی، شنریزی و تسطیح مسیر عشایری منطقه چم خیر میانه به طول ۴ کیلومتر و تهسیل راه عبور و مرور ۳۰ خانوار عشایری و بهسازی و ابنیه فنی مسیر درهکاید شامل احداث پل سه متری و دو متری و آبنما که یکی از صعبالعبورترین مسیرهای عشایری در شهرستان است را از دیگر اقدامات انجامشده در مناطق عشایری عنوان کرد.