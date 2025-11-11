به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کریم محمدی گفت: والدین می‌توانند کودکان متولد نیمه دوم ۱۳۹۸ تا اسفندماه ۱۴۰۱ را به این مراکز مراجعه و از معاینات بینایی، تشخیص نیاز به عینک و شناسایی اختلالات بینایی بهره‌مند شوند.

وی افزود: یکی از پایگاه‌ها به صورت ویژه برای کودکان دارای معلولیت فعالیت می‌کند و به روستا‌های اطراف نیز خدمات سیار ارائه می‌دهد.

محمدی تأکید کرد: غربالگری بینایی در سنین ۳ تا ۶ سال اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند از ابتلا به بیماری‌های چشمی و کاهش دائمی بینایی جلوگیری کند.

پارسال حدود ۹ هزار کودک مورد پایش قرار گرفتند که ۴۱ نفر عینک رایگان دریافت و یک نفر تحت عمل جراحی قرار گرفت.