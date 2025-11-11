به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمد شفیعی در نشست خبری گفت: از ابتدای امسال تاکنون حجم کامیون‌های تجاری در خسروی از ۴۰۰ به ۷۰۰ کامیون افزایش یافته است.

۲۴ ساعته شدن فعالیت‌های تجاری، راه اندازی سیستم کاپوتاژ خودرو‌های زائران تا کمتر از یک ماه دیگر، آمادگی شهرستان برای جذب سرمایه گذار در توسعه‌ی بخش توریسم درمانی، راه اندازی درمانگاه شبانه روزی مرزبانی نیز با پزشک و دنداپزشک راه اندازی از دیگر خبر‌های فرماندار قصرشیرین در این نشست بود..