همزمان با سراسر کشور پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد خراسان شمالی شده و در شهرهای مختلف استان تشییع و خاکسپاری خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسول نشر ارزشهای مشارکت اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسانشمالی گفت: همزمان با سراسر کشور و در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد استان شده و در شهرهای مختلف تشییع و خاکسپاری خواهند شد.
حجتالاسلام احمد پرهیزگار افزود: پیکر این هشت شهید گمنام ۲۶ آبانماه وارد استان میشود و مردم مؤمن و قدرشناس خراسان شمالی میزبان این لالههای سرخ خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، پنج شهید گمنام در مرکز استان و در شهرستانهای شیروان، جاجرم و غلامان نیز هر کدام یک شهید گمنام به خاک سپرده خواهند شد.