مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در صورتی که تأمین سوخت نیروگاهها صورت گیرد محدودیتی در تأمین برق نخواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «مصطفی رجبیمشهدی» در حاشیه نمایشگاه بینالمللی صنعت برق با اشاره به سیاستهای وزارت نیرو برای گسترش انرژیهای پاک گفت: ۲۰ درصد از ظرفیت برق مورد نیاز از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین میشود.
وی با اشاره به تحقق ۲۰ تا ۳۰ درصدی ادارات برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر افزود: امیدواریم در سالهای آینده سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در تولید برق کشور افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت توانیر اصلاح قیمت برق را از ابزارهای مهم مدیریت تقاضا دانست و گفت: در سال نخست اجرای هدفمندی یارانهها، با اصلاح قیمت برق، مصرف حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. در حال حاضر مشترکانی که زیر الگوی مصرف هستند، قبضی کمتر از ۶۵ هزار تومان پرداخت میکنند و مصرفکنندگان بالاتر از الگو بهصورت پلکانی مشمول افزایش قیمت میشوند.
به گفته وی، هر سال حدود دو تا سه درصد از مشترکان پرمصرف به گروه مصرفکنندگان بهینه بازمیگردند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه امسال بخشی از اصلاح قیمت برق اجرا شده و مرحله بعدی در سال آینده اعمال میشود، تصریح کرد: استفاده از سوخت گازوئیل در نیروگاهها بهدلیل آلایندگی کمتر نسبت به سوخت سنگین در دستور کار است و تجربه نشان داده در شرایط اضطراری، مراکز حیاتی مانند بیمارستانها میتوانند بدون مشکل از مولدهای اضطراری خود استفاده کنند.
وی همچنین به رشد مصرف برق در مراکز داده و استخراج رمزارز اشاره کرد و گفت: در صورت توسعه این مراکز، مصرف برق آنها طی پنج سال آینده ممکن است دو برابر شود، بنابراین برنامهریزی شده بخشی از انرژی مورد نیاز این مراکز از نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین شود.
رجبیمشهدی درباره افزایش ظرفیت تولید برق کشور افزود: بر اساس قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، تاکنون دو هزار و ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شده و تا سال آینده ۶هزار و ۳۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار میشود. با بهرهبرداری از این ظرفیتها و نیروگاههای تجدیدپذیر، امکان تأمین برق بیشتری برای صنایع فراهم میشود.
وی درباره طرح نصب کنتورهای هوشمند گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴، همه مشترکان پرمصرف بهویژه در بخشهای اداری، کشاورزی و تجاری به کنتور هوشمند مجهز میشوند. تاکنون حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه نصب شده و پیشبینی میشود این رقم تا سال آینده به ۱۲ میلیون دستگاه برسد.
رجبیمشهدی تأکید کرد: با اجرای این طرح، ۱۰۰ درصد مصرف برق در بخشهای کشاورزی، اداری و تجاری بهصورت هوشمند مدیریت میشود و هماکنون حدود ۵۰ درصد این هدف محقق شده است. در صورت مصرف بیش از الگو، این کنتورها قابلیت محدودسازی مصرف را دارند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون بودجه کشور، هیچ هزینهای بابت نصب کنتور هوشمند از مشترکان دریافت نمیشود و اجرای این طرح بخشی از برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی است.