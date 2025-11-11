به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس هیات کاراته بسیج شهرستان جهـرم گفت: در مسابقات قهرمانان کاراته ارتش‌های کشور به میزبانی اصفهان، امیرحسین عسکری کاراته کای این شهرستان، توانست نشان طلای وزن منهای ۶۰ کیلوگرم را از آن خود کند.

مصطفی اکبری افزود: این ورزشکار جهرمی به اردوی تیم ارتش جمهوری اسلامی ایران برای آمادگی و اعزام به مسابقات ارتش‌های جهان راه یافت.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.