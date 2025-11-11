توسعه آبزی‌پروری با استفاده از آب‌های شور و استخر‌های دو منظوره کشاورزی در خراسان رضوی، در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سفر به بردسکن گفت: این اقدام با هدف مقابله با کم‌آبی و تغییرات اقلیمی در استان انجام می‌شود.

محسن برخوردار اعلام کرد: سالانه حدود ۱۳ هزار تن گوشت ماهی شامل گونه‌های گرم‌آبی، سردآبی و خاویاری در استان تولید می‌شود که از این میان، بیش از ۹ هزار تن مربوط به ماهی قزل‌آلا است و از این نظر، خراسان رضوی در رتبه نهم کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه شناسایی منابع آب شور برای پرورش ماهیان مقاوم مانند خاویاری آغاز شده است، گفت: شهرستان بردسکن با ظرفیت بالا برای پرورش کپور و تیلاپیا، در صورت صدور مجوزها، توان تولید سالانه پنج هزار تن تیلاپیا را خواهد داشت.

برخوردار با اشاره به حضور میلیونی زائران در مشهد، این موضوع را فرصتی برای افزایش مصرف آبزیان دانست و گفت: دبیرخانه کمیته آبزیان با همکاری اداره کل دامپزشکی و سازمان صمت استان، تشکیل شده است.

این مسئول مصرف سرانه ماهی در خراسان رضوی را هفت و نیم کیلوگرم ذکر کرد که برای افزایش آن به هشت کیلوگرم هدف‌گذاری شده است و افزود: این در حالی است که میانگین جهانی مصرف ماهی، ۲۴ و میانگین کشوری، ۱۴ کیلوگرم است.