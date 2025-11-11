در پی درگذشت احمد بالدی، جوان اهوازی، استاندار خوزستان با صدور پیامی ضمن همدردی با خانواده و مردم استان بر بررسی دقیق ابعاد حادثه و برخورد قاطع با عوامل قصور و کوتاهی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، ظهر امروز سه شنبه در پی حادثه تلخ درگذشت مرحوم احمد بالدی پیام تسلیتی صادر کرد و یادآور شد که این سانحه اندوهی بزرگ برای جامعه خوزستانی و همه دلسوزان استان رقم زده است.

در بخشی از پیام آمده است: درگذشت تلخ و تأسف‌بار جوان اهوازی، مرحوم احمد بالدی، جامعه خوزستان را در غم و اندوهی عمیق فرو برد. این حادثه دردناک نه تنها یک خانواده که همۀ دلسوزان این استان را متأثر کرده است. مصیبت وارده را به بازماندگان محترم، بستگان و تمامی هم‌استانی‌های عزادار صمیمانه تسلیت می‌گویم و برای آنان صبر و اجر الهی مسئلت دارم.

موالی‌زاده همچنین از اجرای دستورات صریح رئیس‌جمهور برای بررسی این حادثه خبر داد و گفت: همراه با دستورات فوری و قاطع جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در استان نیز تمامی ظرفیت‌های حقوقی، اداری و نظارتی به کار گرفته شده تا ضمن بررسی دقیق و بی‌طرفانۀ ابعاد این رویداد، با عوامل کوتاهی یا خطا در این حادثه با قاطعیت کامل برخورد شود.

وی در پایان برای مرحوم احمد بالدی رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده داغدار او صبر و سلامتی آرزو کرد و تأکید نمود که نتیجه بررسی‌ها با شفافیت کامل اعلام خواهد شد تا اعتماد عمومی نسبت به صیانت از جان شهروندان و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها همچنان حفظ شود.