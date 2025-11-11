به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه بررسی مسایل مشکلات اراضی کشاورزی پایاب سد بارون ماکو که در دفتر فرماندار برگزار شد گفت: بدنبال مشکلات کشاورزان اراضی پایاب سد ماکو بدلیل نرسیدن آب به موقع به این اراضی با پیگیری‌های مکرر از آب منطقه‌ای استان و وزارت نیرو مجوز برداشت حفر چاه ۱۰ میلیون متر مکعبی برای اراضی پایاب سد ماکو در شهرستان پلدشت صادر شده است .

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مطالعات این طرح در مورد محل نحوه برداشت آب از رودخانه ارس؛ و چگونگی حفر چاه در دست بررسی است که امیدواریم با اتمام این مراحل بزودی عملیات اجرایی حفر چاه ده میلیون متر مکعبی کمکی آب آغاز شود

اراضی پایاب سد ماکو با وسعت نزدیک به ده هزار هکتار در محدوده شهرستان پلدشت قرار دارد.