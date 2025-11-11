تلاش میشود هزینههای درمانی مردم کاهش یابد
وزیر بهداشت و درمان از اجرای ۶۶ حکم از مجموع ۹۵ حکم مرتبط با وزارت بهداشت در برنامه هفتم خبر داد و گفت: با اجرای طرح هایی، چون کاهش فرانشیز دهکهای پایین و بیمه رایگان برای اقشار کم درآمد تلاش شده هزینههای درمانی مردم کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: سپاسگزارم که با نظارت دقیق، زمینه اجرای مؤثر برنامه پیشرفت و بروز رخدادهای غیرمترقبه و خارج از برنامه از قبیل جنگ ۱۲ روزه و بحرانهای دیگر حوزه سلامت، با تمام ظرفیت خود در صیانت از جان مردم و پایداری ایران ایفای نقش نمودهاید.
من وظیفه خود میدانم در این مجلس از همکاران ارجمند و تیم ملی سلامت در انجام این مهم و آمادگیهای دیگر قدردانی و سپاسگزاری نمایم. برای ارتقای کارایی نظام سلامت و کاهش فشار هزینه بر مردم، از مجموع ۹۵ حکم برنامه هفتم مرتبط با وزارت بهداشت تاکنون ۶۶ حکم اجرا شده و بسترسازی برای اجرای بقیه احکام صورت پذیرفته است. همچنین ۳۶ آییننامه و اسناد تکلیفی تدوین و برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.
عضو کابینه دولت چهاردهم در زمینه ۷ اقدام کلیدی وزارت بهداشت در راستای تکالیف برنامه نیز بیان کرد: نخست، اقدامات در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم از قبیل کاهش فرانشیز دهکهای یک تا ۵ از ۱۰ درصد به ۲ درصد و رایگان شدن خدمات بستری دهکهای ۱ تا ۳، روستاییان، عشایر، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و بیماران سرطانی که همه بهصورت رایگان انجام میشود. حمایت از اقشار آسیبپذیر در پرداخت هزینه دارو، تجهیزات و خدمات فاقد پوشش برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان، زنان سرپرست خانوار و افزایش ۵۰ درصدی اعتبار صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج از دیگر اقدامات وزارتخانه است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت در راستای استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز، گفت: همکاران آگاهند که این برنامه در چهار برنامه ۵ ساله قبلی تکرار، اما اجرا نشد. اکنون هدف ما اجرای کامل آن با لحاظ مصالح و منابع ملی است. آغاز اجرای ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم با تمرکز بر استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع الکترونیک و طراحی و تصویب نسخه صفر این طرح انجام گرفته است. در همین زمینه، هفته گذشته جلسهای با رئیس جمهور برگزار شد و تمامی مستندات به ایشان ارائه گردید. برای پیادهسازی نظام ارجاع، ۲ گام مهم پیشرو است؛ نخست، پرداخت بهموقع بدهیهای حوزه بهداشت به همکاران، داروخانهها و شبکهها و دوم اجرای تدریجی این نظام بهصورت مرحله به مرحله؛ امیدواریم بدهیهای وزارت بهداشت از سوی بیمهها تأمین گردد؛ ما بیش از منابع مصوب در قانون بودجه انتظاری نداریم.
ظفرقندی گفت: از دیگر اقدامات وزارت بهداشت، ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و تدوین و تصویب نقشه راه سلامت الکترونیک طبق بند «الف» ماده ۶۹ قانون است. در این راستا، مراکز امن داده در ۲ استان کشور در کنار مرکز ملی سلامت الکترونیک ایجاد شده و زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری، امضای الکترونیک و سامانههای دارو و تجهیزات راهاندازی گردیده است. همچنین با پیگیری و دریافت ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح ذخایر استراتژیک و قراردادهای تأمین مالی ارزی، ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات تأمین شده است. علاوه بر این، آییننامه فهرست دارویی کشور و اساسنامه سازمان غذا و دارو تصویب و ابلاغ شده و هماکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است.
وی در زمینه پوشش بیمه سلامت نیز بیان کرد: با اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم و تصویب آییننامه بیمه اجباری، پنج دهک اول جامعه (حدود ۱۰ میلیون نفر) بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند. حدود ۶ میلیون نفر نیز از تخفیف برخوردار شدهاند. پوشش بیمهای روستاییان، عشایر و بیمه شدن افراد فاقد بیمه هنگام بستری ادامه دارد. همچنین آییننامه حمایت درمان مازاد بر بیمه پایه ویژه بازنشستگان، جوانی جمعیت و ناباروری نیز تصویب شده است.
وزارت بهداشت با رویکرد علمی، هماهنگ و مبتنی بر قانون، اقدامات گستردهای را اجرا کرده است. از جمله اجرای بند «پ» ماده ۸۱ قانون برنامه هفتم، تدوین آییننامه روشهای نوین باروری، فعالیت ۱۳۹ مرکز ناباروری در استانهای مختلف و پوشش کامل خدمات درمان ناباروری در قالب بیمه سلامت. همچنین برنامههایی برای ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری و ارتقای نظام علمی و پژوهشی کشور اجرا شده است.
ظفرقندی گفت: در حوزه پژوهش، وزارت بهداشت با افزایش ۵۰۰ مقاله علمی در یک سال گذشته، رشد ۳۳ درصدی جایگاه بینالمللی دانشگاههای علوم پزشکی را رقم زده و ظرفیتهای علمی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش یافته است.
وی با اشاره به عدم تطابق منابع مالی با تکالیف برنامه هفتم، چند پیشنهاد ارائه کرد و افزود: تدوین برنامه تأمین پایدار برای دارو و تجهیزات، تربیت منابع بیمهای از طریق اصلاح نظام تعرفهگذاری بر اساس هزینه تمامشده، جلوگیری از پرداختهای غیررسمی، ایجاد سامانه متمرکز رصد و تخصیص مستقیم مطالبات مراکز درمانی. این وزارتخانه با نگاه جلب مشارکت و ریل گذاری مناسب، واقعی و قانونی، با هدف برقراری عدالت و خرید راهبردی هوشمند، اقدامات لازم را پیگیری نموده و در این مسیر، آماده پذیرش دیدگاهها و نظرات اصلاحی و مشورتی برای حمایت از سلامت مردم عزیز ایران است.