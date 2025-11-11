پخش زنده
کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان در تصمیمی تازه از ادارات و سازمان ها خواست برای حفظ سلامت کارکنان با شرایط خاص در شرایط آلودگی هوا تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان آمده است: با توجه به تداوم شرایط اضطرار آلودگی هوا در سطح استان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان به منظور حفظ سلامت کارکنان دولت، از کلیه دستگاههای اجرایی، ادارات و سازمانها خواست تا در اعطای مرخصی یا امکان دورکاری برای کارکنانی که دارای شرایط خاص از جمله بیماریهای ریوی، قلبی و تنفسی هستند، با ارائه تأییدیه از مراکز پزشکی، همکاری و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
همچنین در خواست شد با مادران شاغلی که دارای فرزند خردسال هستند، در قالب مرخصی ساعتی یا امکان دورکاری همکاری لازم صورت گیرد.
این دستورالعمل تا پایان وضعیت اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان برقرار است.