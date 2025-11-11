به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان گفت: این رشته پیوندی میان علم قلب و عروق و سرطان‌شناسی است و هدف آن پیشگیری و درمان آسیب‌های قلبی ناشی از دارو‌های شیمی‌درمانی و پرتودرمانی است.

محمدمهدی منجم با بیان اینکه همدان پنجمین استان کشور در راه‌اندازی این حوزه تخصصی پس از تهران، شیراز، کرمان و مازندران است، افزود: پیش‌تر، در صورت بروز علائم قلبی در بیماران سرطانی، تصمیم‌گیری برای ادامه درمان دشوار بود، اما با حضور پزشکان کاردیوآنکولوژیست، این روند دقیق‌تر و ایمن‌تر دنبال می‌شود.

او با اشاره به اینکه یکی از متخصصان این رشته که به تازگی فارغ التحصیل شده است، در این بیمارستان فعالیت می‌کند، تأکید کرد: مراقبت مداوم از قلب بیماران از مراحل اولیه درمان تا سال‌ها پس از پایان آن، از اهداف اصلی این بخش است و راه‌اندازی آن گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش طول عمر بیماران به شمار می‌آید.