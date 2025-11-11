پخش زنده
امروز: -
نشست اعلام برنامههای ویژه سی و سومین دوره هفته کتاب و کتابخوانی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کل کتابخانههای استان اصفهان در این برنامه با بیان اینکه این استان بیشترین تعداد امانت کتاب در کشور را دارد افزود: اصفهان با بیش از دو میلیون و هفتصد و شانزده هزار جلد کتاب در سال گذشته در صدر جدول کشوری قرار داشت.
کرم گفت: برای کودکان سرطانی و بیماران خاص و حتی نوجوانان و جوانان مرکز اصلاح تربیت هم برنامه ویژه در هفته کتاب و کتاب خوانی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه و نیم میلیون کتاب ویژه کودک در کتابخانههای استان وجود دارد گفت: به تازگی یک خیر فرهنگی ۱۸ هزار جلد کتاب به نهاد کتابخانهها اهدا کرده است.
وی افزود: ۶هزار نسخه ارزشمند خطی در استان اصفهان وجود داردکه برخی از آنها سربی و برخی سنگی و در حال حاضر در حال بازبینی و ترمیم و دیجیتال سازی هستند
۲۴ آبان تا ۲۹ هفته کتاب و کتابخوانی نامکذاری شده است.
در زمان حاضر ۲۱۴ کتابخانه نهادی و ۸۰ کتابخانه مشارکتی در ۲۹ شهرستان استان اصفهان با حدود ۷۰۰ هزار نفر عضو فعال است.