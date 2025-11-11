پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: ۱۶۰ هزار دانش آموز در این دوره از انتخابات دانش اموزی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی متقیان افزود: همه دانش آموزان در این انتخابات میتوانند شرکت کنند، اما حق رای با دانش آموزان پایه سوم به بعد است.
وی افزود: تربیت نسل آینده تنها انتقال دانش نیست بلکه دانش اموزان باید در همه حوزهها تقویت شوند تا در آینده مسئولیتهای اجتماعی خود را در جامعه به درستی انجام دهند و اولویت آموزش و پرورش، آموزش دانش آموزان در مسائل اجتماعی جامعه است.
حسین محمدی ثانی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در این مراسم گفت: دانش اموزان باید چند بعدی آموزش ببیند تا در مسائل مدنی و سیاسی جامعه بتوانند حضوری فعال و آگاهانه داشته باشند.
دانش آموزان مدرسه فروغ دانش و دبیرستان شاهد آمنه بسیار مصمم در این انتخابات دانش آموزی شرکت کردند تا هم صدای همکلاسیهای خود را به مدیران مدرسه برسانند و هم مسئولیت پذیری، مشارکت و همدلی را از هم اکنون برای آینده بیاموزند.