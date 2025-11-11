پخش زنده
فرماندار هشترود از پرداخت ۸ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی برای ۱۵۹ طرح در طی ۷ ماهه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیم حسنی در جلسه کارگروه اشتغال هشترود با بیان اینکه امسال برای طرحهای اشتغالزایی در بخش مشاغل خانگی ۱۲.۵ میلیارد تومان در دو مرحله در نظر گرفته شده است گفت:تاکنون برای مرحله اول ۸ میلیارد تومان پرداخت و مابقی هم تا آخر امسال پرداخت خواهد شد.
وی از رتبه دوم شهرستان هشترود در پرداخت تسهیلات در قالب بخش مشاغل خانگی در استان خبر داد و گفت: بیشترین تسهیلات پرداخت شده در قالب طرحهای تبصره ۱۶ بود.
حسنی از بانکهای عامل شهرستان خواست در اخذ وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان فقط یک ضامن بگیرند.
وی گفت:سال گذشته هم ۵۹ طرح با اعتبار نزدیک به ۷ میلیارد تومان در قالب تسهیلات بخش مشاغل خانگی پرداخت شد.