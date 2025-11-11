به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد حسین‌پور اظهار داشت: از مجموع این رقم، ۳۲ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌های استان واریز شده که سهم عمده‌ای در توسعه شهری و اجرای طرح‌های عمرانی دارد.

وی افزود: همچنین ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها، حدود ۷۹۵ میلیارد ریال به فرمانداری‌ها و بیش از ۳۳۹ میلیارد ریال نیز به مناطق عشایری استان اختصاص یافته است.

حسین پور بیان کرد: این منابع به‌طور مستقیم در مسیر عمران، آبادانی و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی هزینه می‌شوند و نقش مهمی در ارتقای خدمات عمومی، بهبود امکانات بهداشتی، ورزشی و رفاهی و تقویت مناطق عشایری ایفا می‌کنند.

وی گفت: تحقق این میزان درآمد و رشد قابل توجه آن حاصل تلاش همکاران اداره کل امور مالیاتی و همراهی مؤدیان است و نشان‌دهنده تعامل سازنده میان مردم و نظام مالیاتی برای ارتقای رفاه عمومی است.