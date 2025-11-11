پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: در هفت ماه نخست امسال ۴۳ هزار و ۳۴ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری استان واریز شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد حسینپور اظهار داشت: از مجموع این رقم، ۳۲ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداریهای استان واریز شده که سهم عمدهای در توسعه شهری و اجرای طرحهای عمرانی دارد.
وی افزود: همچنین ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاریها، حدود ۷۹۵ میلیارد ریال به فرمانداریها و بیش از ۳۳۹ میلیارد ریال نیز به مناطق عشایری استان اختصاص یافته است.
حسین پور بیان کرد: این منابع بهطور مستقیم در مسیر عمران، آبادانی و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی هزینه میشوند و نقش مهمی در ارتقای خدمات عمومی، بهبود امکانات بهداشتی، ورزشی و رفاهی و تقویت مناطق عشایری ایفا میکنند.
وی گفت: تحقق این میزان درآمد و رشد قابل توجه آن حاصل تلاش همکاران اداره کل امور مالیاتی و همراهی مؤدیان است و نشاندهنده تعامل سازنده میان مردم و نظام مالیاتی برای ارتقای رفاه عمومی است.