فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در اجلاسیه زنان شهیده گفت: بانوان ایرانی با الهام از حضرت زینب (س)، با اقتدار، صبر و استقامت در دفاع مقدس، موجب تقویت روحیه ایثار و استقامت در میان ملت ایران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمدحسین رجبی در اجلاسیه زنان شهیده شهرستان ارومیه که با هدف تکریم یاد و خاطره 699 بانوی شهید استان و بانوان شهید شهرستان ارومیه برگزار شد با قدردانی از برگزاری برنامه ارزشمند اجلاسیه زنان شهیده گفت: این اجلاسیه در کنار سایر برنامههای کنگره شهدا، گامی فاخر در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است و فضای فرهنگی استان را غنا بخشیده و یاد و نام شهیدان را در اذهان زنده میکند.
سردار محمدحسین رجبی با اشاره به جایگاه والای زن در اندیشه اسلامی، افزود: در مکتب اسلام، زن رکن اصلی جامعه است و انقلاب اسلامی ما نیز انقلابی زینبی است. در این مکتب، زن در تراز بالای انسانیت، ایمان و ایثار قرار دارد و الگوگیری از حضرت زینب (س) سبب ماندگاری نهضت امام حسین (ع) شد.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران در برابر تجاوز ائتلافی متشکل از بیش از پنجاه کشور به رهبری صدام ایستاد و پیروز شد. در این میان، زنان نقشی بیبدیل در پشتیبانی جبههها داشتند؛ از اعزام نیروها و آموزش گرفته تا پشتیبانی لجستیکی و روحی رزمندگان.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی تأکید کرد: بیش از ۶۰۰ زن شهید در استان آذربایجانغربی گواه حضور مستقیم و غیرمستقیم بانوان در عرصه دفاع مقدس است. تلاش و فداکاری آنان نهتنها پشتوانهای محکم برای رزمندگان بود، بلکه نمادی از ایمان، خلوص و مسئولیتپذیری زنان ایرانی در مسیر دفاع از دین و میهن به شمار میرود.