پایداری نسبی هوا در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: تا اوایل هفته آینده جو لرستان به صورت نسبی پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر ۲۹ با و الشتر با ۳ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.
روح الله داودی افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴ و ۲۶ درجه بالای صفر در نوسان بود.
داودی گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی از فردا تا اوایل هفته آینده جو آرام و پایدار برای لرستان پیش بینی میشود.
به گفته وی در برخی ساعات نیز افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه دور از انتظار نیست.
به گفته وی در ۴۸ ساعت آینده دمای هوا در استان تغییر محسوسی ندارد.