کارشناس هواشناسی لرستان گفت: تا اوایل هفته آینده جو لرستان به صورت نسبی پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر ۲۹ با و الشتر با ۳ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و سرد‌ترین شهر‌های استان بودند.

روح الله داودی افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴ و ۲۶ درجه بالای صفر در نوسان بود.

داودی گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از فردا تا اوایل هفته آینده جو آرام و پایدار برای لرستان پیش بینی می‌شود.

به گفته وی در برخی ساعات نیز افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه دور از انتظار نیست.