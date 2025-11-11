در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان ارومیه میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای مقابله با مخاطرات فصل سرما ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان ارومیه به ریاست حاجیلاری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان برای مقابله با مخاطرات فصل سرما مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل هواشناسی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت گاز، شرکت برق، آب و فاضلاب، و جمعیت هلال‌احمر گزارشی از اقدامات پیش‌دستانه، تجهیزات در اختیار و برنامه‌های عملیاتی خود ارائه کردند.

حاجیلاری در این جلسه با تأکید بر اهمیت آمادگی قبل از وقوع حوادث طبیعی، اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید تجهیزات، نیرو‌ها و ماشین‌آلات خود را برای شرایط احتمالی از جمله بارش سنگین برف، کولاک، یخبندان و کاهش محسوس دما در حالت آماده‌باش کامل نگه دارند ،هماهنگی میان دستگاه‌ها باید به صورت مستمر، میدانی و عملیاتی برقرار باشد تا از بروز بحران‌های ثانویه جلوگیری شود.

وی همچنین بر رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، تأمین سوخت به‌موقع، مدیریت راه‌های اصلی و روستایی، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به مردم به‌ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر تأکید کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست تا گزارش مستمر وضعیت آمادگی خود را به فرمانداری ارسال کنند.

در ادامه جلسه، موضوع برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیم ستاد، مقرر شد این مانور با همکاری اداره آموزش و پرورش و جمعیت هلال‌احمر برگزار شود و شامل آموزش رفتار صحیح هنگام وقوع زلزله، تمرین تخلیه ایمن و نحوه امدادرسانی اولیه به دانش‌آموزان باشد.

در پایان، اعضای ستاد موظف شدند گزارش نهایی اقدامات تکمیلی و میزان آمادگی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را به دبیرخانه ستاد بحران شهرستان ارائه کنند. همچنین تأکید شد در شرایط اضطراری، هماهنگی‌ها به‌صورت لحظه‌ای، میدانی و با فرماندهی واحد انجام گیرد تا پاسخ سریع و مؤثری به هرگونه حادثه احتمالی داده شود.