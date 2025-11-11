پخش زنده
کشاورزان روستای عباس آباد دره شهر، خواستار بهره مندی از آب رودخانه سیمره برای آبیاری زمینهای کشاورزی اشان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام: با وجود گذر رودخانه سیمره از کنار دشت خالصه دره شهر، بیش از هزار و دویست هکتار از اراضی روستای عباس آباد این شهرستان، هنوز از نعمت سامانه آبیاری نوین بی بهره هستند.
رئیس شورای اسلامی روستا گفت: با وجود وعدههای سالهای گذشته، برای احداث ایستگاه پمپاژ، شرکت آبنیرو با برداشت آب از پاییندست سد سیمره مخالفت میکند و همین موضوع مانع آغاز عملیات پمپاژ شده است.
وی افزود: کشاورزان همچنان چشم به آسمان دوختهاند؛ تا شاید بارشها مزارعشان را از خشکسالی نجات دهد.
روستای عباسآباد با بیش از پانصد خانوار و ۲ هزار و چهارصد نفر جمعیت و نیز بیش از یکهزار و هشتصد هکتار زمین کشاورزی در ۱۵ کیلومتری غرب مرکز شهر درهشهر قرار دارد.
بیش از ۸۰ درصد ساکنان روستا به حرفه کشاورزی مشغول هستند و ادامه کمآبی میتواند معیشت بخش بزرگی از این جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.