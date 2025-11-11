به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست رقابت‌های کاراته بازی‌های همبستگی اسلامی در شهر ریاض کشور عربستان، تیم ایران سه نماینده داشت که فاطمه صادقی و سارا بهمنیار به فینال رسیدند و علی مسکینی از دور مسابقات کنار رفت.

در رقابت‌های کاتای انفرادی، فاطمه صادقی نماینده شایسته کشورمان که با برتری مقابل منال الزیاد از عربستان و لال السعید از کویت به فینال رسیده بود، برای کسب مدال طلا به مصاف دیلارا کاتاروی تیم ترکیه رفت. این در حالی است که صادقی چهار سال قبل در دوره گذشته این رویداد که به میزبانی قونیه ترکیه برگزار شد، برابر همین حریف در فینال باخته و نقره گرفته بود. بانوی شایسته ایران در فینال امشب گذشته را جبران کرد و با اختلاف زیاد از سد حریف گذشت و به مدال طلا رسید.

این نخستین طلای کاراته و سومین طلای کاروان ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ است.

از دقایقی دیگر و در فینال وزن منهای ۵۰ کیلوگرم بانوان، سارا بهمنیار به مصاف گلشن علی مرادنوف ازبکستانی می‌رود.

فردا نیز، صالح اباذری، مرتضی نعمتی و آتوسا گلشادنژاد روی تاتامی حاضر خواهند شد.