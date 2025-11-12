پخش زنده
امروز: -
ششمین شناور حامل ۷۰ هزار و ۸۸۸ تن گندم در اسکله شماره ۱۳بندرشهید رجایی پهلو گرفت و بار خود را تخلیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون اقتصادی و بندری ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۳۴۸ هزار و ۵۷۶ تن گندم در بندر شهید رجایی تخلیه شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۷ درصد بیشتر است.
روحالله شاعلیا افزود: در این مدت با پهلوگیری ۱۴ فروند کشتی حامل کالای اساسی در بندرشهید رجایی، ۵۹۴ هزار و ۵۷۷ تن کالا تخلیه شده است.
وی گفت: کالاهای اساسی؛ گندم، روغن خوراکی، برنج، جو و کود است.
بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آبهای بینالمللی و کشورهای حوزه خلیجفارس و دریای عمان به دروازه طلایی ورود به جهان معروف است.