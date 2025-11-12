در هفت ماهه امسال ۱۸ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، به زوج‌های هرمزگانی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های هرمزگان گفت: این تسهیلات که سیصد میلیون تومان است، تاکنون به ۶ هزار و ۹۰۳ تَن پرداخت شد.

حسن آرمات افزود: اکنون ده هزار و ۴۰۶ تَن نیز در صف انتظار دریافت این تسهیلات هستند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان افزود: به آقایان زیر ۲۵ سال و بانوان کمتر از ۲۳ سال، سیصد و پنجاه میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: پرداخت ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزند آوری در هرمزگان

آرمات افزود: اقساط ماهانه تسهیلات سیصد میلیونی، سه میلیون و چهل هزار تومان و ۳۵۰ میلیون تومانی، سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، و ده ساله است.

وی گفت: پارسال نیز بیش از ۲۱ هزار نفر در هرمزگان تسهیلات ازدواج دریافت کردند.