آبرسانی به دو شهر و ۳۸ روستا در شهرستان بندرخمیر با هدف تامین آب آشامیدنی پایدار در حال اجرا است که تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب هرمزگان در بازدید از طرح آبرسانی به شهر‌های رویدر، کهورستان و روستا‌های مسیر و مجتمع دشت جیجون گفت: این طرح با طول ۹۳ کیلومتر خط انتقال آب به کهورستان، رویدر، روستا‌های مسیر و مجتمع دشت جیحون از محل آب شیرین کن خلیج فارس است.

عبدالحمید حمزه‌پور افزود: با بهره‌برداری از این طرح روزانه هفت هزار و ۱۵۰ مترمکعب آب منتقل می‌شود.

وی گفت: هزینه اجرای این طرح ۱۲ هزار میلیارد ریال است.

حمزه پور افزود: در این بازدید، همچنین روند ساخت ایستگاه پمپاژ رویدر و موانع اجرای خط انتقال به دشت جیحون در بندرخمیر نیز به صورت میدانی بررسی شد.

وی گفت: این بازدید به منظور پیگیری مصوبات سفر اخیر محمد آشوری استاندار هرمزگان به شهرستان بندرخمیر و با هدف تسریع در روند اجرایی طرح‌های آبرسانی و زیربنایی است.

شهرستان بندرخمیر با بیش از ۶۰ هزار نفر جمعیت در ۷۵ کیلومتری غرب هرمزگان واقع است.